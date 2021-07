Gil do Vigor e Ana Maria Braga - Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:57 | Atualizado 01/07/2021 19:00







Gil do Vigor é o novo integrante da equipe do 'Mais Você' e foi a própria Ana Maria Braga, que contou a novidade sobre o seu 'funcionário' nesta quinta-feira (1). O ex-BBB vai apresentar um quadro, chamado 'Tá Lascado', com dicas e informações sobre economia doméstica. A estreia do economista pernambucano na Globo vai acontecer na próxima quinta-feira (8)