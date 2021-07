Mirela Janis fugiu ao ver o pênis de Flávio Nakagima - Reprodução Internet

Publicado 02/07/2021 07:25

Mirela Janis não gostou do que ouviu de Nina Cachoeira na 'Cabine de Descompressão', após a moça ser eliminada do 'Power Couple' junto com o marido, Felipe. "Nina falando sobre limpeza na #cabinededescompressão sendo que passava o tempo todo perguntando pro boyzinho como lavava o banheiro do quarto deles. Não sabia qual produto usar pra lavar", escreveu Mirela Janis no Twitter.

Ela também falou sobre o marido de Nina: "Tô assistindo a #cabinededescompressão e o Filipe falando que a gente era surtado lá dentro. Amado, desce daí".