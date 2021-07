Jojo Todynho e Rita Maria de Jesus Menezes - Reprodução

Jojo Todynho e Rita Maria de Jesus MenezesReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 05:00

A avó de Jojo Todynho, Rita Maria de Jesus Menezes, está internada em um hospital particular, em Bangu, Zona Oeste do Rio, em observação após apresentar sintomas da Covid-19 como falta de olfato, coriza, tosse seca e cansaço. A equipe médica aguarda agora o resultado do RT-PCR para confirmar o diagnóstico, que a princípio é suspeito para coronavírus. A coluna soube que nas últimas horas, Dona Rita, de 77 anos, apresentou melhoras e os médicos chegaram a diminuir a oxigenação artificial e ela até conseguiu se alimentar.