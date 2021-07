Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Reprodução

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo deixaram a fazenda em Araguapaz, Goiás, para passar uns dias em Campos do Jordão, em São Paulo. Durante a viagem entre as duas cidades na madrugada desta sexta-feira (2), a noiva do cantor resolveu interagir com seus seguidores naquela brincadeira de perguntas e respostas no Instagram. Depois de contar que o casal ainda não se vacinou contra a Covid-19 porque Zezé está esperando chegar o dia da idade da amada para tomarem a vacina juntos, Graciele surpreendeu os fãs com uma curiosidade. A influenciadora tem uma tatuagem íntima com as iniciais do dois. Ao ser questionada sobre o desenho, ela revelou e ainda postou uma foto: "Eu fiz essa tatuagem há sete anos para ele e com as nossas iniciais", escreveu.