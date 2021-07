Bianca Andrade - Reprodução

Bianca AndradeReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 15:11 | Atualizado 02/07/2021 15:16

Já entrando na reta final da gravidez de Cris, Bianca Andrade fez algumas fotos e compartilhou os cliques nas redes sociais nesta sexta-feira (2). A youtuber também mostrou fotos e vídeos parte do enxoval já completo do menino como as toalhinhas bordadas com o nome do bebê



"O sextou da mamãe", disse ao mostrar a cama cheia dos itens de Cris. Na sequência, ela mostrou Fred babando e escreveu: "Quem diria, né, mozão?". A apresentadora ainda escolheu a letra da música 'Plutão' 'para ilustrar a história do casal. "E com o passar dos anos olha o que a gente fez/ É que eu era pequenininho, tipo um Plutão / Você veio do nada e me deu a mão".

Enxoval de Bianca Andrade Reprodução







Bianca ainda completou com uma mensagem direta para Cris que pode nascer a qualquer momento a partir da semana que vem: "A gente tá muito pronto, filhote"