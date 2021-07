Benedito Ruy Barbosa - João Miguel Júnior/TV Globo

Benedito Ruy BarbosaJoão Miguel Júnior/TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 16:28

Autor da novela 'Pantanal', que a Globo prepara um remake para 2022, Benedito Ruy Barbosa revelou que aceitou a decisão da emissora de apostar uma jovem atriz para fazer a nova Juma Marruá. Mas no lugar de Alanis Guillen (protagonista de 'Malhação -Toda Forma de Amar', exibida até no início da pandemia do coronavírus), ele tinha a sua preferida para o papel. "Juma Marruá é uma das melhores personagens femininas que escrevi. Eu tinha indicado a Vanessa Giácomo, mas a Globo decidiu fazer com outra atriz. Confio na escolha deles", contou à coluna de Patrícia Kogut. A trama, que foi um dos maiores sucessos da extinta Manchete em 1990, está sendo adaptada e supervisionada pelo neto de Benedito, Bruno Luperi, e quem fez a mocinha da primeira versão foi Cristiana Oliveira.