Mônica RamosDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:14

Tem uma nova atração na grade de programação da Bandeirantes e que já estreia neste domingo (4), às 8h30. Apresentado pela jornalista, Mônica Ramos, 'Gente do Rio' é um programa jornalístico com entrevistas e debates que irão abordar temas ligados a política, economia, educação, saúde e outros de interesse público. O primeiro convidado será o governador do Estado do Rio, Claudio Castro.

“O tom das conversas do 'Gente do Rio' é aquele tom informal, bem típico do carioca. Um programa de entrevistas ao mesmo tempo informativo e amistoso, adequado às manhãs de domingo, que vai dar ao entrevistado a oportunidade de explicar o tema em questão e de opinar com consistência”, observa Claudio Giordani, diretor geral da Band Rio.

A capital e as cidades da região metropolitana estarão no foco do programa, assim como os municípios do interior, sempre que eles trouxerem assuntos de repercussão para o estado. Com uma hora de duração, dividido em três blocos, o 'Gente do Rio' marca a estreia de Mônica Ramos na televisão. Com 32 anos de experiência e ampla vivência em política e gestão pública, a jornalista já atuou nos dois lados do balcão, como se costuma dizer no meio jornalístico. Depois de passagens pelos principais veículos de comunicação do Rio, montou sua própria assessoria, a Roda Viva Comunicação, em 2006. Ela foi colunista do Informe do Dia, do Jornal O DIA, trabalhou como produtora da Rádio CBN, nos programas Notícias na Manhã, sintonia CBN e CBN Show da Notícia.