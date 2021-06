Músico teria ido até bar para acertar detalhes de apresentação ao vivo - reprodução do Facebook

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 13:17 | Atualizado 30/06/2021 13:41

Rio - Um músico está entre os mortos do ataque a tiros em um bar no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, nesta terça-feira. Jean Carlos dos Santos, de 22 anos, segundo a família, morava em Nova Iguaçu e tinha ido ao estabelecimento para negociar detalhes de uma apresentação ao vivo no local.

Além de Jean, outras duas pessoas morreram no ataque . Os parentes das vítimas estão no Instituto Médico Legal, desde o início da manhã desta quarta-feira, para o reconhecimento e liberação dos corpos. Em postagem nas redes sociais, a mãe do músico, Telma Cardoso.

"Não sei como descrever esse sentimento, mas sei de uma coisa: meu DEUS continua sendo fiel. E todo esse carinho q vejo as pessoas demonstrando pelo meu filho e por minha família vale muito", disse a mãe do músico.

Ainda segundo postagem da mãe, o artista era o mais velho de quatro irmãos e conciliava a vida de músico com o trabalho de barbeiro. Jean não era casado, mas deixa uma filha de 4 anos.

A mãe da menina, Louíse Ferreira, também lamentou a morte precoce do ex-companheiro no Facebook e disse não saber como contará a filha sobre o ocorrido. "Não sei em que momento vou conseguir dizer a ela que vc já não está mais entre nós, o papai lindo dela se foi, aí que dor, como é difícil, poderia ser tudo tão diferente mas os planos de Deus são realmente diferentes dos nossos, vc continua vivo em minha memória e sempre vai estar",

Jean fazia apresentações em festas e costumava cantar pagode. Uma de suas últimas apresentações foi compartilhada no Facebook, nesta segunda-feira.

O CASO

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu após um tiroteio entre criminosos da região. Equipes do 31º BPM (Barra da Tijuca) foram acionadas ao local, e chegando na comunidade, constataram o fato. A área é dominada por milicianos.



Informações preliminares dão conta de que criminosos passaram atirando no bar em que as vítimas estavam. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e socorreu os feridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Até o momento, um homem sem identificação foi preso e uma pistola foi apreendida.