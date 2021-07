Leniel Borel e o filho Henry - Arquivo pessoal

Publicado 30/06/2021 21:14

Rio - O engenheiro Leniel Borel, pai de Henry Borel, assassinado no dia 8 de março, celebrou a cassação do mandato de Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, nesta quarta-feira (30), na Câmara Municipal de Vereadores do Rio. O parlamentar e a mãe da criança, Monique Medeiros, são réus pela morte do menino e estão presos desde 8 de abril. Jairinho é acusado de torturar e matar o enteado.