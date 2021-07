Davi Ricardo Moreira Amâncio foi filmado dando um mata-leão em Pedro Henrique de Oliveira Gonzaga - Reprodução / Internet

Davi Ricardo Moreira Amâncio foi filmado dando um mata-leão em Pedro Henrique de Oliveira GonzagaReprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 20:34 | Atualizado 30/06/2021 20:45

Rio - O juiz da 3ª Vara Criminal da Capital Alexandre Abrahão Dias Teixeira realizou, nesta quarta-feira, a primeira audiência de instrução e julgamento (AIJ) do caso envolvendo Davi Ricardo Moreira Amâncio e Edmilson Fêlix Pereira, seguranças denunciados por homicídio doloso qualificado; asfixia por estrangulamento; pela morte de Pedro Henrique de Oliveira Gonzaga, de 19 anos, no hipermercado Extra, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em fevereiro de 2019. Na ocasião, Davi estrangulou Pedro até a morte e Edmilson não interveio.

Das sete testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público, cinco compareceram à audiência, entre elas a mãe da vítima, Dinalva Santos, que o acompanhava no local no momento do ocorrido. Além dela, foram ouvidos o sargento do Corpo de Bombeiros que socorreu Pedro Henrique no supermercado; o médico que recebeu a vítima no Centro de Emergência Regional da Barra (CER); um funcionário do Extra; e uma amiga da mãe da vítima que também estava no local.

Publicidade

O Ministério Público pediu um novo prazo para tentar localizar uma testemunha que não compareceu na audiência desta quarta-feira. Serão ouvidas testemunhas também que não estão no estado por carta precatória.