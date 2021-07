Cedae - Tomaz Silva/Agência Brasil

CedaeTomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:53 | Atualizado 30/06/2021 19:14



Rio - O Governador do Rio, Cláudio Castrou, confirmou que pretende fazer o leilão do Bloco 3 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) até novembro deste ano. O anúncio foi feito durante uma live realizada pelo BNDES. O bloco de concessões foi o único que não foi arrematado em abril

Segundo Castro, o bloco cresceu desde quando o primeiro leilão foi realizado. Antes, ele era formado por uma área da Zona Oeste da capital, além de Pinheiral, Seropédica, Paracambi, Itaguaí, Rio Claro e Piraí. Agora, são 20 municípios e a estimativa é que o investimento também aumente.



Publicidade

"O investimento que antes era estimado em R$ 900 milhões, pode chegar na casa dos R$ 3 bilhões", disse o governador.



Há pouco mais de uma semana, o secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccioni infomrou que os municípios de Macuco, Bom Jardim, São José de Ubá, Carapebus, Barra do Piraí e Itaperuna já formalizaram interesse em participar do novo leilão.



Publicidade

O Leilão



O leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) arrecadou R$ 22,69 bilhões em outorgas. O mesmo foi dividido em quatro blocos.

A expectativa é que os investimentos alcancem a ordem de R$ 30 bilhões ao longo de 35 anos, sendo que quase metade desse valor deve ser investido nos cinco primeiros anos de contrato.

Publicidade

Quatro consórcios participaram da disputa: Aegea, da corretora Ativa; Iguá projetos, da BTG Pactual, Rio Mais Saneamento, do Itaú e Redentor, da corretora XP Investimentos.

A previsão é que as concessionárias assumam os serviços até o início do segundo semestre. Os novos operadores terão a obrigação de universalizar a coleta e o tratamento de esgoto e o fornecimento de água para as 35 cidades, que hoje têm ao todo 13 milhões de habitantes.