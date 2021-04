Sede da Cedae Reprodução

Por Carolina Freitas

Publicado 30/04/2021 16:30 | Atualizado 30/04/2021 17:38

Rio - O leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), que aconteceu na tarde desta sexta-feira em São Paulo, arrecadou R$ 22,69 bilhões em outorgas. O mesmo foi dividido em quatro blocos. A expectativa é que os investimentos alcancem a ordem de R$ 30 bilhões ao longo de 35 anos, sendo que quase metade desse valor deve ser investido nos cinco primeiros anos de contrato.

Quatro consórcios participaram da disputa: Aegea, da corretora Ativa; Iguá projetos, da BTG Pactual, Rio Mais Saneamento, do Itaú e Redentor, da corretora XP Investimentos.

A previsão é que as concessionárias assumam os serviços até o início do segundo semestre. Os novos operadores terão a obrigação de universalizar a coleta e o tratamento de esgoto e o fornecimento de água para as 35 cidades, que hoje têm ao todo 13 milhões de habitantes.



O primeiro bloco, formado pela Zona Sul e mais 18 municípios do estado foi arrematado por R$8,2 bilhões pelo consórcio Aegea, considerada a segunda maior operadora privada do país. O ágio foi de 103%. O lance inicial, fixado pelo valor da outorga mínima definido no edital, era de R$ 4,037 bilhões.

O segundo bloco, formado por Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Miguel Pereira e Paty do Alferes, ficou com o consórcio Iguá Projetos por R$ 7,2 bilhões, o que representou ágio de 129,68%. A outorga mínima era de R$ 3,172 bilhões.

Já o terceiro bloco, o último a ser leiloado, não recebeu propostas.

O quarto bloco, formado por Centro e Zona Norte, Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti, também ficou com o consórcio Aegea. Ele foi arrematado pelo valor de R$ 7,203 bilhões, representando ágio de 187,75%. A outorga inicial era de R$ 2,503 bilhões.

Tanto o Rio Mais Saneamento, quanto a Redentor, saíram sem qualquer parte da companhia.

Estiveram presentes no leilão o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes; o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; o secretário da Casa Civil do Rio, Nicola Miccione; o presidente do BNDES, Gustavo Montezano e o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro.

Castro tratou o leilão como "um marco para o Governo do Estado do Rio de Janeiro". Disse também que significa o um símbolo de mudança, além de afirmar que o leilão gerará direta ou indiretamente, a criação de mais de 26 mil empregos.

"Todos acompanharam de perto os momentos difíceis pelo qual o estado passou nos últimos anos. Situações interferiram diretamente nas finanças públicas e prejudicaram a população, principalmente aquelas mais carentes, que dependem do serviço público", afirmou o governador em exercício.