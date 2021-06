Dinheiro em espécie também foi encontrado na casa de Maurício Demétrio - Polícia Civil / Divulgação

Por Lucas Cardoso

Publicado 30/06/2021 17:48 | Atualizado 30/06/2021 18:05

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) revelou em coletiva sobre a Operação Carta de Corso, nesta quarta-feira, que o grupo comandado pelo delegado Maurício Demétrio recebeu mais de R$ 1 milhão em propinas de lojistas da Rua Teresa, em Petrópolis. Segundo os promotores, o grupo recebeu cerca de R$ 40 mil mensais de março de 2018 a março deste ano.A Operação Carta de Corso foi deflagrada na manhã desta quarta-feira e prendeu, além do delegado, outros quatro policiais civis, dois comerciantes e um advogado. A movimentação do grupo começou a ser investigada pela Corregedoria da Polícia Civil no primeiro semestre de 2020."Essa é apenas a ponta do Iceberg de uma investigação de apenas umas localidades que eles fiscalizavam. Lá, semanalmente, eles arrecadavam R$ 250 de cada lojista. A partir de algumas desavenças de lojistas que se recusavam a pagar, foi instaurada uma investigação começou o depoimento desses lojistas lá na delegacia de Petrópolis", comentou o promotor de justiça do Gaeco, Diogo Erthal.De acordo com o promotor, a partir das denúncias, Demétrio iniciou uma caça aos próprios investigadores que buscavam provas para prender integrantes da organização. Uma dessas ações, em março desse ano, resultou na operação Raposa no Galinheiro, que com provas forjadas pelo próprio investigado resultou na prisão do delegado Marcelo Machado.Segundo os promotores do Gaeco, Maurício mantinha uma vida de luxo fora dos seus padrões. Um dos imóveis alugado por temporada pelo delegado custava R$ 40 mensais. Na casa de alto padrão, que fica no condomínio Porto Belíssimo Resort, em Mangaratiba, na Zona Oeste, foram apreendidos R$ 240 mil em espécie, três carros de luxo, dezenas de relógios e armas que seriam do delegado.