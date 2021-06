27/07/2020 - Pedagio da Ponte RIo Niteroi. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco

Publicado 30/06/2021 17:22 | Atualizado 30/06/2021 17:22

Rio - O pedágio da Ponte-Rio Niterói vai custar mais caro a partir desta quinta-feira. O valor da tarifa básica, que envolve automóvel, caminhonete e furgão, passará de R$ 4,60 para R$ 4,90. Já a tarifa das motocicletas e triciclos passará de R$ 2,30 para R$ 2,45. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União.

O aumento configura um percentual de 6,76% e, segundo a concessionária Ecoponte, que administra a Ponte Rio-Niterói, está previsto no contrato de concessão, que estipula aumento anual com base no índice IPCA.

Confira abaixo os demais valores do novo pedágio:

Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão / 2 eixos - R$ 9,80

Automóvel e caminhonete com semi-reboque / 3 eixos - R$ 7,35

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus / 3 eixos - R$ 14,70

Automóvel e caminhonete com Reboque / 4 eixos - R$ 9,80

Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque / 4 eixos - R$ 19,60

Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque / 5 eixos - R$ 24,50

Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque / 6 eixos - R$ 29,40