Baixa temperatura no estado do Rio. Na foto acima a Bruna Gama usa mãe Maria Luiza e seu filho Eitor Gama. Foto: Luciano Belford - Luciano Belford

Por Carolina Freitas

Publicado 30/06/2021 16:06 | Atualizado 30/06/2021 18:29

Rio - Com as temperaturas bem abaixo do que os cariocas estão acostumados, o Rio registrou, nesta quarta-feira, 12ºC de mínima e 19,3ºC de máxima, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com isso, é possível afirmar que, até o momento, foi o dia mais frio do ano. Apesar disso, o meteorologista da UFRJ, Wanderson Luiz, afirmou que a próxima sexta-feira (2) pode bater 10ºC.

Pensando nisso, O DIA, foi às ruas da cidade para saber o que as pessoas estão achando dessa frente fria.

Para Bruna Gama, de 35 anos, moradora de Madureira, na Zona Norte, que estava agasalhada ao lado do filho e da mãe, o mau tempo não a agrada. Ela contou à reportagem que a maior dificuldade que tem é de acordar cedo todos os dias. "Para acordar de manhã é bem complicado. Deixo meu filho na casa dos meus pais e trabalho de home office. Mesmo trabalhando de casa o frio é tenso", afirmou.

Ela, que mora em um bairro conhecido por relativamente ser bem quente, disse que mesmo assim ainda prefere o calor. "Estou esperando o calor vir. Aqui é quente mas sou adepta à roupas leves".

Já para Jeanne Silva, de 38 anos, que é técnica de enfermagem, a baixa temperatura não é favorável para os filhos, que são alérgicos e asmáticos. "O frio está muito difícil para eles. Quem tem esses problemas sofre muito com essa época". Ela, assim como Bruna, disse que é mais favorável ao verão, apesar de os termômetros marcarem altas temperaturas no Rio nesta época do ano.

Baixa temperatura no estado do Rio. Na foto acima a Jeanne Silva e sua filha Luciano Belford

Wanderson Silva também explicou ao DIA o porquê da frente fria. "Nós tivemos um avanço de uma intensa massa de ar frio que veio na retaguarda de uma frente fria. Ela avançou rápido do polo sul em direção ao Brasil e trouxe todo esse frio. Hoje está sendo a tarde mais fria do ano até agora. Como o céu deve limpar um pouco durante a próxima madrugada, na quinta-feira os termômetros vão registrar outra queda de temperatura", disse.

Apesar do frio estar intenso, Wanderson disse que o tempo ainda vai piorar. Segundo ele, a menor temperatura será registrada na manhã da próxima sexta-feira (2), quando os bairros mais frios do Rio devem alcançar em torno de 10ºC ou 11ºC de mínima. Ele lembrou também que o último frio intenso aconteceu em agosto de 2020.