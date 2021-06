Chuva atinge a cidade do Rio - Luciano Belford / Agência O Dia

Publicado 21/06/2021 09:57

Rio - O primeiro dia do Inverno, que começou às 00h31 desta segunda-feira, será marcado por muita nebulosidade na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o Alerta Rio, a previsão é de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, durante o período da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio, com máxima de 25°C e mínima de 17ºC.



A partir desta terça-feira, há previsão de chuva fraca em pontos isolados do município e as temperaturas devem ficar entre 14ºC e 25ºC. A Marinha do Brasil emitiu, neste domingo, um alerta de ressaca na orla do Rio de Janeiro . Segundo o aviso, as ondas podem alcançar dois metros e meio de altura das 21h deste domingo até às 3h da madrugada de terça. Durante este período, é recomendado que banhistas não entrem no mar e que atletas evitem a prática de esportes marinhos. Já na quarta, o tempo deve continuar instável e a temperatura pode ficar entre 15ºC e 26ºC.

O tempo só deve mudar na quinta-feira, quando o sol aparecer entre algumas nuvens. As temperaturas sobem um pouco e devem ficar entre os 14ºC e os 28ºC. Para a sexta-feira, está prevista uma temperatura que deve ficar entre os 15ºC e 29ºC. Não há previsão de chuva para esses dois dias.