'Morcego' fazia partia de quadrilha de roubos a residências - Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 16:42

Rio - Um foragido da Justiça foi preso na manhã desta quarta-feira (30) por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do São João, no Morro do Quieto, no bairro do Sampaio, Zona Norte do Rio. Os militares chegaram a Erickson Olegário Lopes, o Morcego, de 27 anos, por meio de dados de inteligência e informações passadas pelo Disque Denúncia.

O homem é acusado de pertencer a uma quadrilha de roubo a residências na área do Engenho Novo, Méier e Grajaú, também na Zona Norte. Erickson tem diversas passagens por roubo à residência, com histórico de violência nos crimes. Morcego estava sendo monitorado há duas semanas, após ajuda do Disque Denúncia.

O criminoso estava em liberdade condicional desde 2017 e contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 37ª Vara Criminal da Capital, por roubo. A ocorrência foi conduzida para a 25° DP (Engenho Novo) e Erickson foi encaminhado a uma Unidade Prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Ele não resistiu à prisão e não houve confronto.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça por meio dos telefones (21) 2253-1177 e 0300-253-1177, pelo Zap do Portal dos Procurados (98849-6099), pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, além de por mensagens no Facebook e Twitter. O anonimato é garantido.