Operação Segurança Presente arrecada mais de sete mil agasalhos em campanha - Foto: Divulgação / Magno Segllia

Operação Segurança Presente arrecada mais de sete mil agasalhos em campanhaFoto: Divulgação / Magno Segllia

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 15:57

Rio - Campanha "Doe e Aqueça um Coração", da Operação Segurança Presente, arrecadou mais de sete mil agasalhos. Os casacos estão sendo distribuídos para instituições parceiras que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Com a chegada do inverno e das frentes frias, pessoas em situação de rua ficam ainda mais vulneráveis. Coordenadora das Assistentes Sociais da Operação Segurança Presente, Gilvania Coutinho agradeceu a mobilização de todos que colaboraram. "Doar é um gesto de solidariedade e empatia, que contribui para o bem de muitos. Agradeço a equipe de assistentes sociais, agentes civis, policiais e a população que calorosamente participaram da campanha e fizeram suas doações", comemorou.

Publicidade

A assistente social Simone Silva, que faz parte de uma das instituições parceiras, agradeceu o apoio com o programa. "Eu agradeço essa parceria com o Aterro Presente, que está sempre nos apoiando e dispostos a nos ajudar. Nesse momento de pandemia, de frio, onde nossas doações caíram bastante em relação a questão de roupas e agasalhos, eles foram parceiros e vieram aqui trazer as doações para poder ajudar com as nossas adolescentes", afirmou a representante da unidade de acolhimento da Zona Sul, que acolhe jovens de 12 a 17 anos.



Entre as instituições beneficiadas estão: Abrigo Futuro Feliz, Casa Reviver, Central Carioca, Centro POP de Nova Iguaçu, Centro Provisório de Acolhimento, CRAF Central de Recepção de Adultos e Famílias, Cruzada São Sebastião, Igreja Batista Farol da Lapa, Instituto transformar, Lar de Bethânia, RioSolidario e outras.