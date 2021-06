Três pessoas morreram após confronto entre criminosos no Terreirão - WhatsApp O Dia (98762-8248)

Três pessoas morreram após confronto entre criminosos no Terreirão

Por Carolina Freitas

Publicado 29/06/2021 15:25 | Atualizado 29/06/2021 18:29

Rio - Três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas na tarde desta terça-feira, na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu após um tiroteio entre criminosos da região. Equipes do 31º BPM (Barra da Tijuca) foram acionadas ao local, e chegando na comunidade, constataram o fato. A área é dominada por milicianos.

Informações preliminares dão conta de que criminosos passaram atirando no bar em que as vítimas estavam. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu os feridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre a identificação dos mortos, nem o estado de saúde das pessoas que ficaram feridas. Até o momento, um homem sem identificação foi preso e uma pistola foi apreendida.

Nas redes sociais, moradores da comunidade disseram que ouviram muitos tiros na região. "Gente, que horror. Sou nascida e criada no Terreirão e nunca vi uma coisa dessa", disse uma pessoa. "Acabou a paz no Recreio", disse outra. Além disso, há informações de que lojas foram atingidas e vidros foram quebrados.

Até às 18h30 agentes estavam no local reforçando o policiamento. Em nota, a Polícia Civil informou que uma perícia foi realizada e testemunhas estão sendo ouvidas com o objetivo de identificar os autores do crime e esclarecer todos os fatos.