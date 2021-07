Rodrigo Faro recebe a primeira dose da vacina contra a covid-19 - Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro recebe a primeira dose da vacina contra a covid-19Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 16:41 | Atualizado 02/07/2021 16:51

A RecordTV cancelou as gravações do programa 'Hora do Faro', nesta sexta-feira (2) depois que Rodrigo Faro testou positivo para o novo coronavírus. O apresentador de 47 anos já tinha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia 25 de junho. De acordo com o site Notícias da TV, o compromisso do dia do apresentador era a sabatina com Filipe Duarte e Nina Cachoeira, eliminados da semana do 'Power Couple Brasi'l, foi suspenso e a equipe de produção da atração acabou sendo também dispensada. A coluna procurou a assessoria da emissora para saber mais detalhes da saúde Faro, mas não obteve resposta.