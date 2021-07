Solange Almeida - Reprodução

Solange AlmeidaReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:50 | Atualizado 02/07/2021 18:11

Uma das maiores forrozeiras do país, Solange Almeida é respeitada no meio pela simplicidade e parceria com os colegas de profissão. Mas longe dos palcos, ela também é admirada pelo público e nesta sexta-feira (2), a cantora fez questão de compartilhar um exemplo de carinho que recebe das pessoas. Sol foi acolhida por uma família no meio de uma estrada cearense após um problema com o carro. "Esta caminho do Crato e aconteceu um imprevisto. Ao invés de reclamar, eu agradeço.. Deus é bom o tempo todo e coloca anjos em meu caminho. Minha gratidão a essa família que me acolheu junto com minha família com todo carinho do mundo. Por isso eu sempre vou dizer: Estamos na terra para servir. Se você não serve para servir, não serve para viver. Gratidão, Renan Maia, Dona Ana e Dona Mazé", escreveu.

Pneu furado do carro de Sol Almeida Reprodução Sol Almeida estava viajando para Crato com a família, quando um dos pneus do carro furou na estrada. A cantora foi socorrida por uma família, que morava perto do local, e ficou na casa dessas pessoas esperando a chegada de um outro automóvel para continuar a viagem.