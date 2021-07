Pessoas a partir de 47 anos já podem fazer cadastro para vacinação contra COVID-19 em Petrópolis - Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 20:08

Petrópolis - Com a chegada de novos lotes de vacinas contra a COVID-19, a Prefeitura de Petrópolis abriu nesta sexta-feira (2) cadastro para a vacinação de pessoas a partir dos 47 anos. A vacinação deste grupo terá início na segunda-feira (5).

Para receber a vacina é necessário fazer o cadastro junto a Secretaria de Saúde (www.petropolis.rj.gov.br). Também segue sendo realizada a vacinação dos demais grupos já contemplados dentro do Plano Nacional de Imunização contra a COVID-19.

A ampliação para a faixa etária a partir dos 47 anos foi possível com a chegada de lotes das vacinas Pfizer e AstraZeneca (Fiocruz), que totalizam 6.840 doses – remessa entregue pelo Estado nesta sexta-feira. Até quinta-feira (1°/06) Petrópolis tinha 117.772 pessoas vacinadas com a primeira dose, sendo que 40.756 que completaram o ciclo de imunização recebendo também a segunda dose. Além destes, 160 pessoas receberam a vacina em dose única na cidade.

“Seguimos ampliando a vacinação imediatamente após o recebimento de novos lotes. Temos hoje mais de 117 mil pessoas já vacinadas na cidade, o que significa que praticamente 50% das pessoas aptas a receberem a vacina (população maior de 18 anos) já tomaram a primeira dose. Todos os esforços estão sendo feitos pelo município e pela Secretaria de Saúde para que possamos acelerar o processo de imunização, garantindo a vacinação de toda população o mais breve possível. É importante frisar que dependemos apenas do envio de mais vacinas. Quanto maior a quantidade de vacinas, mais rapidamente fazemos a ampliação de faixas etárias”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.

O secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembra que todos os departamentos da Secretaria de Saúde envolvidos com a vacinação estão empenhados para agilizar o processo de imunização. “Seguimos avançando com a vacinação de forma responsável, garantindo que todas as pessoas que fazem o cadastro tenham a vacina disponível no dia em que comparecem ao posto. O departamento de Vigilância Epidemiológica tem hoje toda estrutura para ampliar esta vacinação, dependendo somente do envio de vacinas para que isso seja possível. Estamos fazendo todo possível para que Petrópolis receba mais vacinas e assim possamos seguir ampliando os trabalhos para que o mais breve possível toda população esteja vacinada”.



Podem se cadastrar para a vacinação neste momento:

- Pessoas com mais de 47 anos sem comorbidades

- Gestante, puérperas e lactantes (mães de bebês com até 12 meses) com e sem comorbidades acima de 18 anos. *Importante destacar que gestantes e puérperas devem apresentar laudo indicando que estão aptas a receber a vacina e lactantes devem apresentar declaração ou laudo que comprove que estão amamentando. A vacinação de gestantes, puérperas e lactantes maiores de 18 anos continuará sendo feita com a aplicação das vacinas CoronaVac ou Pfizer. As doses dos imunizantes destinadas a este público estão sendo aplicadas em dois pontos da cidade: no campus da UCP Benjamin Constant (Centro) e no Parque Municipal, em Itaipava.

- Profissionais de Transporte Coletivo Rodoviário, motoristas de transporte escolar cadastrados junto a CPTrans e caminhoneiros (carteiras de habilitação C ou E) – maiores de 18 anos.

- Profissionais da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e ensino profissionalizante

- Trabalhadores da saúde com mais de 18 anos

- Pessoas com comorbidades e deficientes maiores de 18 anos

- Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos

- Pessoas com autismo maiores de 18 anos

- Idosos com mais de 60 anos (aqueles que perderam o chamamento feito anteriormente).