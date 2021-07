"Festival já se tornou um evento tradicional no município", ressaltou o prefeito interino, Hingo Hammes - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 20:26

Petrópolis - Conhecido por espalhar pela cidade a sétima arte, o Festival de Cinema de Petrópolis chega à sexta edição em 2021. A proposta dos produtores é realizar o evento no início de novembro de maneira híbrida em um local ainda a ser definido no Centro Histórico.

Seriam cinco dias de atividades com o tema: “O amor do cinema é o amor à vida”. Nesta quinta-feira (1º), o prefeito interino da cidade, Hingo Hammes, recebeu os organizadores do festival na prefeitura, iniciando a parceria do poder público com o grupo.



A ideia é que o evento seja realizado de maneira híbrida, com atividades presenciais e on-line, de acordo com o andamento da vacinação contra a Covid-19. "Não tenho dúvidas de que a arte e a cultura podem transformar a vida das pessoas. O festival já se tornou um evento tradicional no município e a ideia é termos a programação de maneira adaptada, de acordo com o momento em que estivermos na vacinação", ressaltou Hammes.



"O Festival de Cinema de Petrópolis chega neste ano em um grande momento de transformação e afirmação, tendo sido um dos maiores eventos audiovisuais realizado no ano de 2020 no Brasil. Queremos mostrar que uma nova experiência chegou, com cinco dias de evento de forma híbrida", explicou Luciana Pacheco, diretora do festival.



Também presente no encontro, o presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Charles Rossi, ressaltou a importância do encontro. "Estamos em parceria com os organizadores do evento e engajados para contribuir para a realização do Festival de Cinema de Petrópolis".



Também participaram da reunião os secretários de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, e Chefe de Gabinete, Fábio Júnior da Silva, além de Daniela Monteiro, organizadora do festival, e Alexandre Macedo, diretor artístico.