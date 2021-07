"Nave Enel": ônibus adaptado com recursos audiovisuais, jogos lúdicos e educacionais - Divulgação/Ascom

Publicado 01/07/2021 07:20

Petrópolis - O consumo consciente de energia é o tema de ações educacionais que estão sendo levadas pela Prefeitura de Petrópolis às comunidades atendidas pelo programa Acelera Petrópolis. Através de uma parceria com a empresa Enel, bairros como Siméria, Quitandinha, Carangola e Posse, estão recebendo a visita da “Nave Enel” – um ônibus adaptado com recursos audiovisuais, jogos lúdicos e educacionais.

O projeto utiliza tecnologia de realidade virtual 3D e os jogos são realizados com telas touch. “Usando dessas tecnologias, ele fica mais atraente para as crianças e adolescentes. Assim, além do consumo de energia, é possível disseminar, também, a importância do uso consciente dos recursos naturais e meio ambiente”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.

No Acelera Petrópolis, ele está sendo desenvolvido por meio da Secretaria de Educação, que organiza a participação dos alunos e lideranças comunitárias locais. Além da visita à nave, para as crianças e adolescentes, os adultos podem participar de capacitação sobre economia de energia e preservação do meio ambiente.

"Os alunos são multiplicadores de informação e levam todo o aprendizado para suas casas e comunidade por isso, ter esses recursos como incentivo para disseminação de um assunto tão importante é um reforço valioso para crianças e jovens. A Secretaria de Educação só tem a agradecer pela parceria", disse a secretária de Educação, Márcia Palma.

No ônibus os alunos podem ver em 3D os danos que alguns atos podem causar ao meio ambiente. O espaço conta com duas salas, sendo uma para exibição dos vídeos educativos e outra para os jogos, no qual são testados os conhecimentos dos estudantes nos computadores. Através do jogo, a intenção é ensinar a colocar o lixo no local correto a fazer a separação na hora de fazer descartes nas lixeiras sustentáveis.

Em função da pandemia da COVID-19, entram na “Nave” quatro estudantes por vez. Antes, todos recebem máscara facial e higienização. Cada circuito dura seis minutos, sendo três no cinema 3D e mais três nos jogos. O ar condicionado não é ligado e as janelas da nave ficam abertas.