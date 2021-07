32ª Bauernfest acontece até o próximo domingo, dia 4 de julho - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:24

Petrópolis - Sempre presente na Bauernfest, o artesanato não poderia ficar de fora da 32ª edição do evento, que acontece até o próximo domingo, dia 4 de julho, com extensa programação cultural online e também com mais de 70 estabelecimentos oferecendo produtos típicos da culinária germânica.

Através de uma parceria com a Prefeitura de Petrópolis, seis associações de artesanato da cidade aderiram à festa e oferecem seus produtos em espaços públicos e privados. A relação completa dos artesãos pode ser conferida através do link https://web2.petropolis.rj.gov.br/bauernfest/artesanato.



Produtos temáticos como chapéus, botons, chaveiros, bandejas, canecas, arcos, camisetas, gorros, talabartes, camisetas bordadas e panos de prato pintados, além de cachecóis com as cores da Alemanha, enfim, uma diversidade de produtos que fazem referência à cultura germânica são oferecidos.

Há também objetos produzidos com a técnica bauernmalerei, que é um estilo de artesanato rústico alemão, cujas origens remontam ao século XVII. Ele caracteriza-se, especialmente, pelas pinceladas livres e espessas de temas florais e animais, com traços de branco e fundo patinado.



Para o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, a ideia de reunir não só os estabelecimentos gastronômicos, mas também as associações de artesanato no evento deste ano foram muito positivas. "São muitas famílias, por vezes com alguns membros envolvidos, que se dedicam a esta atividade, e tem na Bauernfest uma excelente oportunidade de negócios", destaca.



Seis associações de artesanato da cidade participam da Bauernfest este ano: Arte em Movimento, Atitude Artesanal, Uniarte, Neilarte, Projeto Social Aprendendo a Brincar e o Fórum de Economia Popular Solidária de Petrópolis.



Eva da Silva Brandão, presidente do Atitude Artesanal, elogiou a iniciativa da Prefeitura, através da Turispetro, em reunir os grupos de artesanato em torno do evento e ajudar a alavancar a economia das famílias envolvidas. "Os turistas sempre prestigiam a Bauernfest, e comprando nossos produtos. Isso garante o melhor momento do ano em vendas. Poder participar da festa deste ano foi muito importante para todas as associações", explica.



Para a artesã Sonia Regina Moreira da Silva, presidente da Uniarte, o movimento no último fim de semana foi surpreendente. "Em função de tudo, inclusive com a pandemia, nossos resultados foram excelentes. Fomos em seis pessoas do nosso grupo oferecer os produtos e todas vendemos bastante. Isso ajudou muito, já que a festa sempre foi uma grande oportunidade para os grupos de artesanato lucrarem com as vendas", destacou.



Confira os locais e horários dos grupos de artesanato da Bauernfest

Associação Arte em Movimento

(Chocolates Katz- R. Barão do Amazonas, 85 – Centro).

Horários: 12h às 19h – segunda-feira; 11h às 18h – terça a sexta-feira; 10h às 20h no sábado e 10h às 18h no domingo.



Associações Atitude Artesanal e Uniarte

(Cervejaria Bohemia - R. Alfredo Pachá, 166 – Centro)

Horários: Segunda a domingo, 12h às 22h



Associação Neilarte

(Brewgarden -Clube Petropolitano – Av. Roberto Silveira, 82 – Centro)

Horários:Quarta a sexta-feira: 16h às 23h59; Sábado: 11h às 23h59; e Domingo: 11h às 18h30.



Projeto Social Aprendendo a Brincar

(Petiscaria Imperial - R. Dr. Nelson de Sá Earp, 307 – Centro)

Horários: Segunda: 17h às 23h59; Terça a domingo: 12h às 23h59).



Fórum de Economia Popular Solidária de Petrópolis

(Praça Visconde de Mauá – Centro Histórico)

Horários: Dia 02/07 (sexta-feira): 17h às 20h; Dia 03/07 (sábado): 10h às 20h; Dia 04/07 (domingo): 10h às 18h.