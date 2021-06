Trono de Fátima vai ser iluminado com as cores da bandeira da Alemanha, em homenagem aso colonos alemães - Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 19:02

Petrópolis - A chuva e a neblina na noite desta terça-feira (29) levaram a Prefeitura de Petrópolis e o Santuário do Cristo Redentor a adiar o acionamento da iluminação especial no Cristo Redentor e no Trono de Fátima, com as cores da bandeira da Alemanha.

A homenagem ao Dia do Colono estava prevista para ser iniciada às 19h30 no Trono de Fátima, em Petrópolis, e às 20h no Cristo Redentor, no Rio. Os eventos foram reagendados para o próximo domingo (4), às 20h, em Petrópolis, e às 21h, no Rio de Janeiro.