O VW Clube do RJ é um clube de carros colecionáveis da VW, tendo sido fundado em 1999, sendo, portanto, um dos mais antigos do estadoDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 19:48

Petrópolis - Cerca de 30 representantes do VW Clube do RJ estiveram em Petrópolis no último domingo (27), numa carreata comemorativa pelo Dia Nacional do Fusca - comemorado no dia 22 de junho - e também como forma de interagir com a cidade por conta da realização da 32ª edição da Bauernfest, Festa do Colono Alemão.

A carreata foi acompanhada por representantes da Secretaria de Turismo de Petrópolis e teve o apoio operacional da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans).



O VW Clube do RJ é um clube de carros colecionáveis da VW, tendo sido fundado em 1999, sendo, portanto, um dos mais antigos do estado. Atualmente são 56 sócios que seguem rigorosamente o estatuto do clube, com relação às regras de manutenção de seus veículos, de acordo com a categoria de originalidade de carros placa pretas.



"Em virtude da pandemia, nossos encontros mensais presenciais estão suspensos. Por isso optamos por fazer uma carreata para comemorar o Dia Nacional do Fusca (22/6), e escolhemos Petrópolis para interargir com a cidade e com a Bauernfest", disse o presidente do clube, Leonardo Tannure, que herdou a paixão pelo veículo e o seu primeiro modelo, um Fusca 1970, do seu pai.

Ele explicou também que "sendo a VW uma das maiores marcas alemãs, achamos interessante a cidade também estar nesta data recepcionando uma das maiores festas de cultura alemã brasileira e pensamos em como integrar uma divulgação conjunta dos eventos".



A carreata teve o objetivo apenas comemorativo e de integração, e contou com a participação de alguns integrantes do Serra Bugs e do Clube do Opala de Petrópolis, clubes petropolitanos de aficcionados por carros antigos. O grupo manteve obediência a todas as regras de segurança de trânsito e prevenção da saúde durante todo o passeio.



No percurso, eles passaram por alguns atrativos turísticos da cidade, como o Museu Imperial, a Catedral de São Pedro de Alcântara, a Cervejaria Bohemia, o Museu de Cera, o Museu Casa de Santos Dumont e o Palácio Quitandinha. Além disso, pararam em uma clínica de olhos da cidade e em frente ao Palácio Amarelo, na Praça Visconde de Mauá, para uma sessão de fotos.



Para Lucas Ramos, diretor social do VW Clube RJ, é muito importante destacar essa relação entre a marca e a cultura alemã " A Volkswagen é uma marca muito popular, termo que em alemão significa carro do povo. O Fusca é o maior exemplo dessa popularidade, sendo um veículo tão querido e tão carismático que, por onde passa, desperta sempre a atenção do público de todas as idades", disse.



Marcos Canedo, diretor de marketing do clube, agradeceu a acolhida com que todos os membros foram recebidos na cidade. "Petrópolis é um cidade fantástica. Queremos estar muitas outras vezes por aqui. Petrópolis tem tudo a ver com a Volkswagen e com o Fusca de maneira especial", completou.