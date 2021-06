Lojas poderão funcionar normalmente no feriado do Dia do Colono - Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 08:25 | Atualizado 27/06/2021 09:14

Petrópolis - Na próxima terça-feira (29) é celebrado o Dia do Colono, em homenagem aos colonos alemães, e por isso é feriado municipal em Petrópolis. O comércio está autorizado a funcionar, mas os empresários precisam protocolar o Termo de Abertura no Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (SICOMÉRCIO) e no Sindicato dos Empregados no Comércio de Petrópolis (SECP). O prazo é até a véspera do feriado, no dia 28. A prática está prevista na Convenção Coletiva da categoria.

A Rua Teresa, um dos principais polos de moda da cidade, anunciou que as lojas funcionarão normalmente, entre 9h e 18h.

O Sicomércio reforça que os estabelecimentos continuam seguindo os protocolos de atendimento determinados em decreto, com reforço no uso de álcool em gel para higienização das mãos, uso de máscara e limitação de clientes, ao mesmo tempo, no interior das lojas.