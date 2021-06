Cadastramento deverá ser feito no site da Prefeitura e a vacinação de pessoas com 50 anos começa na segunda-feira (28) - Divulgaçao/Ascom

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 19:03 | Atualizado 26/06/2021 19:06

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis abre, ainda neste sábado (26), o cadastro para vacinação de pessoas a partir dos 50 anos, contra a COVID-19. A ampliação da faixa etária foi possível com a confirmação da chegada de novas doses da vacina: serão mais de oito mil doses, enviadas do Governo Federal ao Governo Estadual, que está redistribuindo as remessas aos municípios.

O cadastramento deverá ser feito no site da Prefeitura e a vacinação deste público começa na segunda-feira (28). É importante lembrar que, para garantir uma melhor organização da vacinação e evitar que as pessoas cheguem aos postos sem a garantia da vacina, o número de vagas para cadastramento leva em conta exatamente o número de doses recebidas, distribuídas ao longo da semana de acordo com a capacidade de cada posto de vacinação, a fim de evitar aglomeração.

“Estamos todos ansiosos para ampliar a vacinação o mais rapidamente possível, mas é importante manter o planejamento e a organização do trabalho. Foi exatamente isso que evitou, em Petrópolis, problemas como os registrados em alguns municípios, que viram a vacina acabar nos postos antes da conclusão da vacinação de quem estava na fila. Na cidade, não suspendemos a vacinação em nenhum momento e conseguimos garantir a 2ª dose a todos os que tomaram a primeira dose no município. Isso é resultado de um trabalho responsável da Secretaria de Saúde, cuja equipe vem se empenhando demais nesta ação. Tudo o que mais queremos é anunciar a vacinação de toda a população, mas, enquanto não recebemos remessas da vacina em quantidade suficiente para isso, vamos avançando de maneira organizada, ao mesmo tempo em que trabalhamos para garantir mais doses para a imunização da nossa população”, afirmou o prefeito interino Hingo Hammes.