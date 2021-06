Restaurante da Família Scharder, especializado em culinária alemã - Divulgação/Lucas Alberguine

Por Marco Antonio Pereira

Publicado 26/06/2021 13:06 | Atualizado 26/06/2021 13:24

Petrópolis - Iniciada a 32ª edição da Bauernfest - Festa do Colono Alemão de Petrópolis - turistas e moradores locais este ano tem opções variadas de provar delícias da culinária alemã fazendo pedidos por delivery ou indo até os restaurantes participantes do evento.

O restaurante da Família Scharder é um deles, e o único especializado em pratos típicos. A casa é o restaurante oficial da festa, e para este ano preparou um cardápio especial mais uma vez.

O restaurante oferece uma carta variada de cervejas especiais Divulgação/Lucas Alberguine evento. Em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus e das restrições que tiveram que ser impostas na cidade, iniciaram vendas por delivery. Neste ano de 2021, a família abriu o restaurante na rua Francisco Manoel, 59, com capacidade máxima de 25 pessoas, seguindo a ocupação máxima estabelecida pelo governo municipal durante a pandemia. A Família Scharder começou sua participação na festa em barracas espalhadas pelo entorno do Palácio de Cristal e na rua Alfredo Pacha. Em 2019, venceu a licitação para ser o restaurante oficial do.

A reportagem de O Dia esteve no local para saber o que o estabelecimento preparou para esta edição da Buernfest. O dono do estabelecimento, Michel Scharder, disse que este ano preparou três combos especiais para o delivery e três pratos para ser servido no próprio restaurante, para quem quer sentir o ambiente festivo do evento.

Truta, frikadeller, pretzel salgado, eisbein, salsichas, sanduíches, batata rústica, tudo acompanhado de cervejas especiais para harmonizar os pratos. Além disso, o restaurante vai servir durante estes dias do evento seu café da manhã bávaro.

Família Scharder Essen &Bier: cerveja, salsicha, batata e pão especial Divulgação/Lucas Alberguine festas alemãs. Além disso, o restaurante vai ter sua própria edição de chope a metro, que começou nesta sexta-feira, dia 25, um atrativo que não falta em

Prefeitura de Petrópolis em parceria com o Clube 29 de Junho, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A festa está sendo transmitida por um canal oficial no Facebook, no endereço A 32ª Bauernfest acontece até o próximo dia 4 de julho, sendo uma realização daem parceria com o Clube 29 de Junho, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A festa está sendo transmitida por um canal oficial no Facebook, no endereço http://www.facebook.com/bauernfest

Serviço:

Endereço: Rua Francisco Manoel, 59, Centro, Petrópolis

Telefone: (24) 99294-5054

E-mail:

https://linktr.ee/familiascharder Família Scharder Essen & BierEndereço: Rua Francisco Manoel, 59, Centro, PetrópolisTelefone: (24) 99294-5054E-mail: [email protected] https://linktr.ee/familiascharder