Arraiá virtual: Festa de Sâo João teve que ser reinventada devido à pandemiaReprodução

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 08:06

Petrópolis - Em 24 de junho é comemorado o Dia de São João, que costuma ser homenageado com as famosas Festas Juninas: as escolas se enfeitam, montam as barraquinhas e ensaiam danças. Mas, com a pandemia, tudo mudou e a reinvenção da tradição também aconteceu: instituições de ensino da rede pública organizaram arraiá virtual e gincanas, envolvendo alunos e famílias, não deixando de lado a tradição de se comemorar com tudo de que tem direito: música, roupas típicas e guloseimas.

“Na dinâmica da rotina escolar também há espaço para projetos, atividades diferenciadas e, claro, esses momentos de descontração. Muito importante que a comunidade escolar esteja envolvida nessas ações. O resgate da cultura popular traz informações valiosas para a didática pedagógica. Estamos acompanhando os trabalhos realizados pelas escolas e Centros de Educação Infantil, estão todos de parabéns”, comentou o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.

A EM Professora Maria Campos, por exemplo, organizou um arraiá virtual que envolve os alunos dos três turnos de atendimento: nos encontros virtuais, estudantes, professores e equipe gestora entram no clima com direito a roupa típica e cenário. Os estudantes que se destacarem ainda participarão do sorteio de três cestas juninas.

“Os alunos estão surpreendendo. Lançamos o desafio e a aceitação foi ótima, com todos vestidos a caráter durante as aulas. Uma das coisas mais importantes está sendo a aproximação com as famílias. Todos se dedicando muito, colocando roupa, fazendo as comidas, montando cenários. Os estudantes precisam desse momento de descontração junto com a escola, a devolutiva está sendo muito positiva. Adoramos”, disse a diretora da EM Professora Maria Campos, Raquel Cunha.

Já a EM Carlos Canedo está realizando a I Gincana Remota, com sugestão de tarefas como preparação para o arraiá, como direito a famílias inteiras vestidas com roupas caipiras. Outra escola que preparou um encontro virtual diferente foi a EM Paulo Freire. Aproveitando que em março a escola completou dez anos de fundação, os alunos foram incentivados a pesquisar sobre a história de Paulo Freire: educador e filósofo brasileiro, considerado patrono da Educação Brasileira que nasceu em Recife.

“Ao estudarem sobre a história de Paulo Freire, os alunos começaram a pesquisar sobre a cultura nordestina e chegaram ao compositor e cantor Luiz Gonzaga, conhecido por disseminar essa rica cultura. Depois disso, conseguimos a participação mais que especial na nossa Festa Junina Virtual da Tribo de Gonzaga, com direito a música ao vivo. Foi divertido, emocionante e os alunos ficaram encantados. Nós, equipe da escola, também. Valeu a pena”, comentou a diretora da EM Paulo Freire, Ana Lúcia Rocha.

Importante destacar que o envolvimento e a criatividade das escolas e CEIs vem sendo acompanhado pela Secretaria de Educação. A festa Junina da EM Paulo Freire, por exemplo, contou com a participação da Secretária de Educação, Marcia Palma e da responsável pelo Departamento de Educação Especial da Secretaria de Educação, Bianca Caetano.

“A boa vontade e a animação das equipes das escolas está sendo reforçada pela alegria dos alunos. As famílias estão dando um show na participação e isso muito nos alegra. Sabemos o quanto é desafiador preparar atividades envolventes de forma remota e conseguir essa atenção da comunidade escolar, por isso, estão todos de parabéns”, afirmou a Secretária de Educação, Marcia Palma.