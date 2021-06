Desde o início da Campanha de Vacinação contra a influenza (gripe), 53.375 pessoas foram imunizadas em Petrópolis - Reprodução

Desde o início da Campanha de Vacinação contra a influenza (gripe), 53.375 pessoas foram imunizadas em PetrópolisReprodução

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 07:16

Petrópolis - Para facilitar o acesso da população à vacinação contra a Influenza – vírus que causa a gripe – a Secretaria de Saúde de Petrópolis está ampliando o horário de aplicação do imunizante no Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira, na Rua Santos Dumont.

A unidade que fica em uma área de grande circulação de pessoas, no Centro, passou a ter atendimento das 9h às 19h30. Desde o início da Campanha de Vacinação contra a influenza (gripe), em abril, 53.375 pessoas foram vacinadas nos postos de saúde que disponibilizam a vacina na rede pública.



“A nova gestão da unidade está ampliando o horário de vacinação contra gripe e com isso permitirá o atendimento às pessoas que trabalham e por vezes não conseguiam comparecer no horário normal de vacinação (9h as 16h)”, destaca o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Publicidade

“Estamos revendo alguns protocolos para atendimento verificamos que é possível ampliar o horário da vacinação. Desta forma facilitamos o acesso às pessoas”, destacou a enfermeira Erica Wendling, que assumiu na semana passada a direção do Centro de Saúde.

Dentre as pessoas tomaram a vacina contra a influenza até o momento, 31.608 foram idosos, 14.565 são crianças, 4.613 são profissionais de Saúde e 922 professores, 1.405 gestantes e 168 puérperas, além de 88 pessoas com comorbidades e seis trabalhadores do setor de transportes.



Vacina contra a gripe também segue disponível em PSFs, UBSs e no HAC

A vacinação contra a gripe segue sendo realizada em unidades de Saúde instaladas nos cinco distritos da cidade. O imunizante está disponível nos PSFs: Alto Siméria, Santíssima Trindade, São Sebastião I e II, Dr. Thouzet, Alto da Serra, 24 de Maio, Caxambu Santa Isabel, Sargento Boening, Bairro Castrioto, Pedras Brancas, Menino Jesus de Praga, São João Batista, Moinho Preto, Fazenda Inglesa, Carangola I e II, Jardim Salvador, Castelo São Manoel, Boa Esperança, Primeiro de Maio, Lajinha, Águas Lindas, Bonfim, Vale das Videiras, Brejal, Posse, Secretário, com horário de vacinação de 9h as 12h e de 13h as 16h.

Publicidade

A população também pode se vacinar contra a influenza nas UBSs Quitandinha, Morin, Retiro, Itaipava, Pedro do Rio e Araras, com equipes atendendo de 9h as 16h.

No Hospital Alcides Carneiro a vacinação é feita as segundas, quartas e sextas das 8h às 12h e das 13h às 16h30. Às terças e quintas-feiras a unidade tem horário diferenciado no turno da tarde - das 13h às 14h30 – uma vez que nestes dois dias as equipes fazem também a vacinação em setores do Hospital, como maternidade e pediatria.



Prazo entre vacinas deve ser respeitado

Com a campanha para imunização contra Influenza realizada em paralelo à vacinação contra a covid-19, a Secretaria de Saúde alerta que a população deve estar atenta ao intervalo necessário entre as diferentes vacinas.

Publicidade

“Estamos com duas campanhas de vacinação em andamento: contra a covid-19 e contra a influenza. A prioridade deve ser para a vacinação contra a COVID. Mas as pessoas não devem deixar de se vacinar contra a gripe, que é uma doença que também pode se agravar, sobretudo no caso dos idosos”, destacou o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrando a importância de observar o intervalo de 14 dias entre as vacinas. A Secretaria de Saúde destaca que pessoas que fazem parte dos grupos cuja vacina contra a covid-19 já está disponível, devem priorizar esta vacina e depois se vacinarem contra a gripe.

“Neste caso é importante observar que quem recebe a CoronaVac - que tem um intervalo entre a primeira e segunda dose de até 28 dias - deve tomar as duas doses da CoronaVac e se vacinar contra a gripe 14 dias depois de receber a segunda dose da vacina contra a covid-19. Já as pessoas vacinadas com a AstraZeneca ou a Pfizer – cujo intervalo entre as doses é de 12 semanas – podem se vacinar contra a gripe 14 dias após receberem a primeira dose”, explicou.