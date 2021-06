Abertura oficial aconteceu nesta quinta-feira (24) na Cervejaria Bohemia - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 09:52

A 32ª edição da Bauernfest, que teve sua cerimônia de abertura oficial realizada nesta quinta-feira (24), promete ser um grande sucesso. O principal evento do município, mais uma vez, se adequou às necessidades sanitárias de isolamento social e tem sua programação cultural no formato online, não deixando assim de homenagear a cultura do povo que ajudou a construir o município. Além da programação online, a festa terá também um festival gastronômico com mais de 70 estabelecimentos participantes, que atenderão de forma presencial e por delivery.

Programação cultural será transmitida pela internet Divulgação/Ascom

O evento vai até o dia 04 de julho, sendo uma realização da Prefeitura de Petrópolis em parceria com o Clube 29 de Junho, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Águas do Imperador - Grupo Águas do Brasil e da Cervejaria Bohemia. A Bauernfest 2021 está sendo transmitida por um canal oficial no facebook, http://www.facebook.com/bauernfest.Nesta quinta, além da cerimônia de abertura, foi realizada a sangria do primeiro barril de chope, a assinatura do registro imaterial do pão alemão e da cuca, e teve início ainda a primeira etapa do concurso de tomadores de chope em metro. A noite terminou com a apresentação da Bauernband, tudo através de transmissão online e com todas os cuidados sanitários recomendados pelas autoridades, inclusive com testagem diária de toda a equipe na Cervejaria Bohemia.O prefeito interino Hingo Hammes, que tem descendência alemã, agradeceu o empenho de todos os envolvidos na realização da festa, e manifestou seu orgulho em poder contribuir, como chefe do Executivo, com a com as homenagens à colonização germânica em Petrópolis. "Agradeço a todos os envolvidos, de forma especial à D. Emygdia Hoelz, pela sua luta durante todos esses anos para manter viva essa história", disse o prefeito, referindo-se à ex-presidente do Clube 29 de junho, presente na cerimônia. Em seguida, ele convocou a população para acompanhar a programação pelas redes sociais, com toda a segurança que o momento exige. "Viva Petrópolis, viva a Bauernfest, viva a colonização germânica!", saudou Hammes.O atual presidente do Clube 29 de Junho, Marco Antônio Kling, também cumprimentou todos os descentes dos colonos presentes e disse que era um enorme prazer dar continuidade a esse trabalho tão belo de resgate da cultura e das tradições da colonização germânica na cidade. "Aproveito para convidar todos a acompanharem as homenagens no dia 29 de junho, que são muito importantes para a nossa história, e para saborear nossa rica culinária nos estabelecimentos participantes do festival gastronômico", disse.O festival gastronômico vai reunir mais de 70 estabelecimentos participantes, entre restaurantes, bares, confeitarias e cervejarias, que vão disponibilizar seus produtos com atendimento presencial ou através de delivery. Cada estabelecimento vai oferecer três opções típicas da culinária germânica, nas categorias culinária típica, produtos gastronômicos e cervejas.Seis associações de artesanato da cidade também se inscreveram para participar do evento, e estarão oferecendo a partir de hoje (25) seus produtos inspirados na cultura alemã. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e o Trono de Fátima, em Petrópolis, serão iluminados com as cores da bandeira alemã, no dia 29, às 20h, como forma de lembrar, honenager toda a herança germânica e a Bauernfest, que é a segunda maiir do país neste segmento.A programação completa, com todas as atrações culturais, histórias e curiosidades, além do mapa com os estabelecimentos participantes do festival gastronômico e do artesanato, são encontrados no site oficial do evento: www.petropolis.rj.gov.br/bauernfest