Concurso de chope a metro é uma das atrações da Bauernfest, Festa do Colono AlemãoDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 08:42

Petrópolis - A 32ª edição da Bauernfest tem continuidade neste fim de semana, com extensa agenda cultural online. Cursos de artesanato, palestras sobre trajes folclóricos germânicos, oficinas culinárias, contação de histórias, apresentação de danças folclóricas e mais uma etapa do concurso de tomadores de chope em metro fazem parte da programação, que está sendo apresentada por um canal no Facebook: http://www.facebook.com/bauernfest