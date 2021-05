Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 30/05/2021 10:46

Dois mortos e ao menos 20 feridos em tiroteio em Miami AFP

EUA - Duas pessoas morreram e ao menos 20 ficaram feridas em um tiroteio do lado de fora de um salão de banquetes no sul da Flórida. O tiroteio começou na manhã deste domingo no El Mula Banquet Hall, no noroeste do condado de Miami-Dade, perto de Hialeah, disse a polícia a meios de comunicação.