Por iG

Publicado 26/04/2021 14:43

O Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos foi palco de uma briga generalizada entre passageiros que estavam nos portões de embarque no último domingo, 25.



Pelas imagens, é possível ver que pelo menos 7 pessoas participaram da pancadaria, trocam socos e chutes.

Assista o vídeo:

Today at Miami International Airport outside Urban Decay at Gate D14 #BecauseMiami pic.twitter.com/wRnXh8f7dS