Covid-19 Persante Baldoni

Por AFP

Publicado 29/05/2021 13:01

O Vietnã detectou uma nova variante do vírus da covid-19, que seria uma combinação das variantes indiana e britânica, informou neste sábado a imprensa estatal.

A notícia foi divulgada no momento em que o país enfrenta uma nova onda de contágios em mais da metade de seu território, incluindo as zonas industriais e as grandes cidades como Hanói e Ho Chi Minh.

Até o momento, o Vietnã permaneceu relativamente protegido do coronavírus, mas a maioria dos 6.700 casos e 47 mortes no país foram registrados desde abril.

"Descobrimos uma variante híbrida, que combina a indiana e a britânica", afirmou neste sábado o ministro da Saúde, Nguyen Thanh Long, em uma reunião sobre a pandemia.

"A característica principal deste vírus é que se propaga rapidamente pelo ar. A concentração de vírus na garganta e na saliva aumenta rapidamente se espalha com muita força para o ambiente próximo", completou.

O ministro não revelou quantos casos da nova variante foram registrados até o momento, mas afirmou que o país divulgará em breve a descoberta no mapa mundial de cepas genéticas.

Até o momento, o Vietnã havia registrado sete variantes do vírus. O país foi elogiado por sua gestão da primeira onda da pandemia no ano passado, com a adoção de quarentenas em larga escala, além de um sistema estrito de diagnóstico e isolamento.

Neste momento e diante do aumento de contágios, os deslocamentos estão muito limitados no país e os locais de lazer e culto estão fechados em várias regiões.

O Vietnã tem 97 milhões de habitantes e até o momento vacinou um milhão de pessoas. As autoridades querem acelerar o ritmo e alcançar a imunidade coletiva até o fim do ano.