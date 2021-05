Anitta beija namorado milionário em balada dos EUA Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 13:35 | Atualizado 03/05/2021 13:41

O domingo foi agitado para Anitta. A cantora, que atualmente mora nos Estados Unidos por conta do trabalho, foi filmada aos beijos com o novo namorado em uma balada em Miami. A Poderosa e o empresário americano Michael Chetrit estavam abraçadinhos e curtindo a noitada no maior clima de romance. Este romance foi divulgado com exclusividade por esta humilde coluna.



O novo amor de Anitta é empresário do setor imobiliário e herdeiro bilionário (fortuna estimada em 6 bilhões de dólares). Além disso, a família dele, Chetrit, é muito conhecida em todos os Estados Unidos. Mikey, como é conhecido entre os amigos, esteve na festa de aniversário de Anitta, no fim de março e, na ocasião, comemoraram a data juntinhos.



