Feriado em Petrópolis: terça-feira (29) é comemorado o Dia do Colono alemãoReprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 09:04

Petrópolis - O governo municipal de Petrópolis instituiu ponto facultativo na próxima segunda-feira (28) para as repartições públicas municipais da administração direta e indireta, devido ao feriado do Dia do Colono (29).



Os serviços essenciais de saúde estão mantidos: as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Centro e Itaipava, a UPA Cascatinha (que UPA Vermelha e ponto de apoio para pacientes com sintomas de COVID-19), o Pronto Socorro do Hospital Municipal Leônidas Sampaio (Alto da Serra) e as unidades de pronto atendimento da Posse e Pedro do Rio terão o funcionamento normal, de 24 horas durante o recesso.

O Hospital Municipal Nelson Sá Earp estará com os setores de urgência ortopédica e psiquiátrica também disponível por 24 horas. O Hospital Alcides Carneiro (HAC) estará com o setor de urgência de maternidade e pediatria funcionando, assim como as cirurgias de emergência. Já os Postos de Saúde da Família (PSFs) e as Unidades de Básicas de Saúde (UBSs) não funcionam no período. Retomam as atividades na quarta-feira (30). A vacinação contra a COVID-19 funcionará normalmente na segunda-feira (28) nos dez pontos espalhadas pela cidade.



A coleta de lixo na cidade funciona normalmente, com reforços de equipes. Já os ônibus circularão na segunda-feira (28) com horários de sábado, mas com reforço nas linhas de maior movimentação, e os agentes da CPTrans estarão atuando com rondas. As equipes da Defesa Civil também operam com regime de plantão para atender qualquer intercorrência durante todos os dias do feriado.



Os parques municipais funcionarão normalmente na segunda (28) e terça-feira (29). O Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, estará aberto das 7h às 18h. O Parque Cremerie, fica aberto das 8h às 16h30. O Parque Municipal Natural Padre Quinha, não funcionará durante o feriado.



As escolas e Centros de Educação Infantil da rede municipal de Educação não terão aula no dia 28, com data para reposição a ser marcada. As aulas online retornam no dia no dia 30 de junho.