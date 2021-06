Abertura da 32ª Bauernfest - Divulgação/Ascom

Petrópolis - A chegada dos primeiros colonos alemães em Petrópolis, há 176 anos, foi celebrada na manhã desta terça-feira (29), com homenagens no Obelisco e no monumento Koeler, e ainda com um culto ecumênico celebrado pelos franciscanos e luteranos na Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

Durante as solenidades, o prefeito interino da cidade, Hingo Hammes, homenageou o Cônsul Geral da Alemanha, Dirk Augustin, que participou das atividades. Hammes ainda lembrou sua descendência alemã e ressaltou a importância dos colonizadores para Petrópolis.



"É muito importante relembrar e valorizar as nossas tradições. Enaltecer quem contribuiu e continua contribuindo para o futuro da nossa cidade. Hoje é um dia de muita emoção, pessoalmente falando, já que essa história também é a história da minha família. Estou honrado em participar como prefeito interino", disse Hingo.



No Obelisco, monumento que marca o primeiro centenário da elevação de Petrópolis à categoria de cidade e também faz uma referência aos colonos, foi colocada uma coroa de flores em homenagem as famílias imigrantes. "É uma honra e um orgulho estar aqui em Petrópolis. Vejo na arquitetura, na culinária, nas tradições, a força dos colonos. Agradeço também o esforço e dedicação de todos que fazem a programação da Bauer", concluiu Dirk Augustin.



As solenidades também se estenderam ao monumento Koeler, na Praça Princesa Isabel, onde estão os restos mortais do major alemão. Lá, o Clube 29 de Junho homenageou Eva Maria Hoelz Machado da Costa, de 94 anos, e seu marido, José Machado da Costa Junior. "É uma alegria muito grande. Fico muito emocionada. Desejo tudo de melhor para Petrópolis", disse Eva.



A manhã de homenagens foi encerrada com um culto ecumênico celebrado pelos franciscanos e luteranos na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Essa programação faz parte das atividades da 32ª edição da Bauernfest. A programação pode ser acompanhada por aqueles que são apaixonados pela cultura germânica, através do Facebook: http://www.facebook.com/bauernfest.



"É um grande orgulho participar desse evento, que tanto contribuí para a cultura da nossa cidade. A gente espera que no próximo ano a programação seja totalmente presencial, para que todos possam acompanhar uma grande festa como é a Bauernfest", afirmou o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Charles Rossi.



A Bauernfest 2021 tem na programação, ainda, um festival gastronômico reunindo mais de 70 estabelecimentos participantes, entre restaurantes, bares, confeitarias, cervejarias, entre outros, que estão disponibilizando seus produtos com atendimento presencial ou através de delivery. Cada estabelecimento oferece três opções típicas da culinária germânica, além das opções dos respectivos cardápios.



"Estão todos muito animados com o festival. Está sendo um momento muito importante para o turismo e para a economia da cidade, sempre respeitando os protocolos e as orientações sanitárias ainda vigentes. Hoje foi um dia muito especial para homenagear a cultura germânica, tão importante para nossa história. A Bauernfest está sendo o primeiro passo para essa retomada do turismo”, declarou o secretário de Turismo, Samir El Ghaoui.



As solenidades ainda contaram com a presença de secretários municipais, dos vereadores Marcelo Chitão e Domingos Protetor, do presidente do Clube 29 de junho, Marco Antônio Kling, da presidente de honra do Clube, Emygdia Hoelz, do presidente da AGFAP, Leonardo Nicolay, representando o Instituto Bingen, Antenor Carvalho, pastor Elton Photin, da Igreja Luterana, representantes de grupos de danças alemãs, além da banda do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha.