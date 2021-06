Abertura da 32ª Bauernfest, Festa do Colono Alemão em Petrópolis - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 21:11

Petrópolis - O dia 29 de junho, que marca a chegada dos primeiros colonos germânicos à Cidade Imperial em 1845, será marcado por uma extensa programação da 32ª edição da Bauernfest. Pela manhã, às 9h, acontece a comemoração dos 176 anos desta data no Obelisco. Na sequência, às 9h30, será a vez da homenagem ao Major Julio Frederico Koeler na Praça Princesa Isabel. Às 10h30 será realizado o Culto Ecumênico, celebrado pelos franciscanos e luteranos na Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

Também amanhã, a partir das 19h30, o Trono de Fátima será iluminado homenageando Petrópolis e os descendentes de colonizadores, em referência à 32ª edição da Bauernfest. Em seguida, às 20h, será a vez do Cristo Redentor ficar iluminado, com projeção alusiva à colonização germânica. A programação poderá ser acompanhada pelo Facebook: http://www.facebook.com/bauernfest.

O evento é uma realização da Prefeitura de Petrópolis em parceria com o Clube 29 de Junho, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Águas do Imperador e da Cervejaria Bohemia. Cabe ressaltar que as equipes de gravação que trabalham na organização da programação online fazem teste de COVID-19 diariamente.

Programação do dia 29 de junho

09h00 - Homenagem aos 176 anos da chegada dos colonos germânicos na cidade de Petrópolis com colocação de coroa de flores no monumento - Obelisco

09h30 - Homenagem ao Major Julio Frederico Koeler com fala das autoridades. - Praça Princesa Isabel

10h30 - Culto Ecumênico – celebrado pelos franciscanos e luteranosIgreja do Sagrado Coração de

Jesus

14h00 - Exibição dos melhores momentos do dia anterior

14h30 - Jogos Germânicos

15h00 - Dança Folclórica Alemã – AGFAP

15h30 - Oficina de Lanternas (Nathalia Pujol e Andreza Militão)

16h00 - Culinária Alemã – Embutidos (Eli Loos)

16h30 - A pronúncia dos nomes dos quarteirões (Nathalia Pujol e Andreza Militão)

16h45 - Dança Folclórica Alemã – AGFAP

17h00 - Artesanato – Adereços e Chapéu (Regina Carrichio)

17h30 - Palestra – Vistas de Petrópolis: imagens e memórias da cidade (Fátima Argon)

18h00 - Sarau da Confraria - Catarina Maul

18h30 - Empresas Alemãs – Cervejaria Bohemia

18h45 - Dança Folclórica Alemã – AGFAP

19h00 - Especial com os Canarinhos de Petrópolis e Meninas dos Canarinhos

19h30 - Acendimento do Trono de Fátima com as Cores da bandeira alemã - Trono de Fátima / Transmissão ao vivo pelo Facebook

20h00 - Acendimento do Cristo Redentor com as Cores da bandeira alemã - Cristo Redentor / Transmissão ao vivo pelo Facebook