Rua Teresa, importante polo comercial da cidade de PetrópolisReprodução

Publicado 30/06/2021 13:41 | Atualizado 30/06/2021 13:46

Petrópolis - A Associação da Rua Teresa (ARTE) emitiu nesta quarta-feira (30) uma nota de esclarecimento sobre a venda de produtos falsificados em Petrópolis.



A nota se refere à operação realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e pela Polícia Civil que resultaram na prisão de um delegado, policiais civis e uma comerciante de Petrópolis.

NOTA DA ASSOCIAÇÃO DA RUA TERESA SOBRE A OPERAÇÃO DO MPRJ E POLÍCIA CIVIL

"Ressaltamos que, desde os anos 1960, a Rua Teresa é uma Rua de comércio familiar e confecção própria, em sua maioria, e que vem lidando com a concorrência desleal de produtos sem procedência comprovada há anos. Isso é uma realidade que também afeta outros polos de moda no Brasil e que prejudica os empresários que trabalham de maneira correta pagando impostos e gerando vagas de carteira assinada.



A ARTE não recebeu qualquer denuncia sobre o suposto esquema. Esperamos que todos os detalhes sejam esclarecidos e os culpados punidos.



Reforçamos que somos um importante setor econômico do município, reconhecido por gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, e representando, antes da pandemia, cerca de 14% PIB da cidade."