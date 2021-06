Vidro dianteiro do coletivo da viação Petro Ita foi destruído pelo homem com uma barra da ferro - Divulgação

Vidro dianteiro do coletivo da viação Petro Ita foi destruído pelo homem com uma barra da ferroDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 20:05

Petrópolis - Um caso de violência e vandalismo assustou os passageiros e colaboradores da empresa de ônibus Petro Ita, no Alto da Serra. Nesta segunda-feira (28), a linha de ônibus 451 – Praça Catulo foi alvo de uma ação criminosa, próximo ao BNH do Alto da Serra. Com uma barra de ferro, um homem, ainda não identificado, destruiu o para-brisa, o retrovisor e a porta dianteira do coletivo. O ataque aconteceu após um episódio de estacionamento irregular.

Segundo a Petro Ita, o ônibus cumpria normalmente viagem pela rua Dom João Braga, quando um homem estacionou o carro em uma curva, de forma irregular, dificultando a passagem do coletivo, por volta das 17h. O motorista do carro se recusou a retirar o veículo do local, prejudicando também todo o fluxo de veículos grandes na região.

Após conseguir passar pelo trecho, o ônibus foi cercado pelo dono do carro, minutos depois, próximo ao BNH do Alto da Serra. Na ocasião, o proprietário do automóvel alegou que teve o retrovisor arrancado pelo ônibus, de forma proposital. Imediatamente, pegou uma barra de ferro, destruindo a frente e lateral do coletivo, ano 2020, recém-adquirido de fábrica, fugindo logo em seguida.

Uma ocorrência policial foi registrada no DPO do Alto da Serra. A linha 451 perdeu cinco partidas, voltando a operar às 19h30. Ninguém ficou ferido e todos os passageiros foram transferidos para outra linha de ônibus.

O Setranspetro e a Petro Ita lamentam o ocorrido e ressaltam que todas as medidas jurídicas serão tomadas, tendo em vista que a depredação em ônibus é crime previsto no artigo 163, do Código Penal. Inclusive, a empresa segue analisando as imagens das câmeras de monitoramento do coletivo, para a identificação do criminoso.