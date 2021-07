Inicialmente serão realizados 50 exames por semana no novo mamógrafo do Centro de Saúde - Divulgação/Ascom

Inicialmente serão realizados 50 exames por semana no novo mamógrafo do Centro de SaúdeDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 19:00

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, colocaram em funcionamento nesta quarta-feira (30) o mamógrafo do Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira, na Rua Santos Dumont – Centro.

O equipamento chegou a ser inaugurado pela gestão passada, porém sem condições de entrar em operação imediatamente pela falta de um dosímetro radiológico, de filmes especiais para a impressão de exames, além licenças e normativas necessária para a operação de equipamentos radiológicos.

Publicidade

“É um equipamento moderno, que está entrando em operação hoje na rede pública e que será um instrumento importante para preservarmos a saúde das mulheres, somado ao mamógrafo que funciona no HAC e aos equipamentos de prestadores credenciados ao SUS”, explicou Hingo.

“Desde o início da gestão, quando soubemos que o mamógrafo do Centro de Saúde ainda não estava funcionando começamos a verificar o que seria preciso para que ele começasse a operar. É um equipamento moderno e que tinha demandas bastante especificas que precisaram ser resolvidas. Hoje temos os exames começando a ser efetivamente realizados”, completou Aloisio.

Publicidade

Inicialmente serão realizados 50 exames por semana, número que será ampliado gradativamente até chegar a capacidade total do equipamento - entre 500 e 600 exames por mês.

“Teremos duas profissionais para fazer os exames, que já estão sendo marcados. Inicialmente a marcação está sendo feita entre as pacientes aqui do Centro de Saúde que aguardam pelo procedimento, mas futuramente, com o equipamento funcionando na capacidade total, o mamógrafo atenderá outras pacientes da rede pública”, explicou a diretora do Centro de Saúde e enfermeira, Érica Wendling.

Publicidade

A unidade se prepara também para designar um dia por semana para pacientes com necessidades especiais.

“É um cuidado a mais que estamos planejando com o apoio da chefia da unidade, para que possamos oferecer um atendimento diferenciado a pessoas com problemas de locomoção, equilíbrio ou outras necessidades especiais. Temos aqui uma equipe com profissionais qualificadas, com experiência na realização de mamografia e que foram treinadas para operar este equipamento, que tem uma tecnologia nova”, explicou a responsável pelo setor Marilice de Araújo Silva Valverde, que ingressou no serviço público como técnica em radiologia, há mais de 20 anos trabalha com mamografia, e tem mestrado em radioproteção e dessimetria.

Publicidade

“É um equipamento digital, com qualidade de imagem diferenciada, que possibilita fazemos todo o processo de exame de forma mais ágil e com mais qualidade”, considerou a radiologista Camila da Motta Alves Barros. O equipamento substitui o antigo mamógrafo que havia sido instalado em 1988 e funcionou por 32 anos no local.

Atualmente os exames de mamografia pela rede pública podem ser feitos também no Hospital Alcides Carneiro (HAC) e na Clínica Berger, que tem convênio com o município para a realização mensal de 800 mamografias.