Moradora do Centro, Keith Scarlate Ferreira, de 23 anos, recebeu seu cartão na quadra da Estácio de Sá

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:18 | Atualizado 29/06/2021 11:21

Rio - Nesta segunda-feira, o governo do Rio divulgou a lista com mais de 33 mil fluminenses que serão contemplados pelo programa Supera RJ. Outras mais de 22 mil pessoas inscritas no CadÚnico também passaram a fazer parte do programa, conforme foi informado. A previsão é de que os cartões com o benefício, que pode chegar a R$ 300, sejam distribuídos até o dia 10 de julho.

O valor do benefício será de, no mínimo, R$ 200 com adicional de R$ 50 por filho menor de idade, limitado a dois filhos, podendo chegar no valor máximo de R$ 300. Serão pagas nove parcelas até janeiro de 2022.

"Os pagamentos são operacionalizados a partir da entrega de um cartão e a conta pode ser monitorada através do aplicativo, permitindo transferências ilimitadas. Os saques podem ser feitos em caixas 24h, sendo permitido um por mês. A partir do segundo saque uma tarifa é cobrada", explicou o Supera RJ em nota.



Os cidadãos que desejam saber se foram aceitos no programa devem consultar o site superarj.rj.gov.br.

Quem pode receber?



Estão aptos a receber o benefício os trabalhadores que tenham perdido vínculo formal de trabalho com salário mensal inferior ao valor de R$ 1.501,00, no período da pandemia da COVID-19, a contar de 13 de março de 2020, e estejam sem qualquer outra fonte de renda.

Famílias incluídas no conceito de pobreza extrema, cadastradas no CadÚnico, e responsáveis por crianças ou adolescentes, pessoas com deficiência e idosos e que não sejam beneficiárias do Bolsa Família ou outro benefício concedido pelo Governo Federal, exceto beneficiário de auxílio emergencial federal/municipal fazem parte dos grupos prioritários para o pagamento.



Supera RJ



Ao todo, serão beneficiadas, com valores de R$ 200 a R$ 300, cerca de 1,4 milhão de pessoas que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza ou que perderam empregos durante a pandemia da Covid-19. O SuperaRJ também prevê crédito de até R$ 50 mil para micro e pequenos empresários.



