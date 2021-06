Evento do Senac RJ será transmitido no canal do Senac RJ no YouTube - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:07

Rio - O Banco de Oportunidades do Senac RJ realizará, entre os dias 5 e 9 de julho, a primeira Semana do Networking Profissional, que reúne especialistas e profissionais das áreas de Turismo, Hotelaria e Gastronomia para abordar boas práticas, experiências e tendências dos três segmentos, sempre com foco no desenvolvimento de carreira. Os encontros serão transmitidos no canal do Senac RJ no YouTube (youtube.com/senacrj), de segunda a sexta, sempre às 18h.

A cada dia, o time de especialistas do Senac RJ recebe um convidado para debater uma profissão. Os encontros serão mediados pela psicóloga e especialista em Carreiras do Banco de Oportunidades do Senac RJ, Paula Duarte.

Na segunda-feira, 5, o encontro abordará a profissão de Guia de Turismo com a guia e sócia-fundadora da agência Sou+Carioca , Gabriela Palma, para falar sobre sua experiência no mercado. No dia 6/7, terça-feira, a pauta é a carreira de Organizador de Eventos, com Simone Lara, Diretora da Season Turismo; e no dia 7, os Chefs de Cozinha conhecerão as práticas profissionais do Chef Joca Mesquita no ramo da gastronomia.

Na quinta-feira, 8, a Confeiteira Laís Almeida dará dicas para os profissionais e interessados pelo mercado de produção de doces. Na sexta-feira, 9, o Chef Consultor da Casa Marambaia, David Mansaud, falará para profissionais de Atendimento sobre boas práticas para Recepcionistas e Garçons se destacarem no mercado da gastronomia.

Confira abaixo a agenda completa da Semana do Networking Profissional e os links de transmissão dos bate-papos:

05/07 | 18h - Guia de Turismo

Convidada: Gabriela Palma - Guia de Turismo, sócia-fundadora da Sou+Carioca e instrutora do Senac RJ

Especialista Senac RJ: Gabriela Borges

Link da transmissão: http://bit.ly/semanadonetworkingdia1

06/07 | 18h - Organizador de Eventos

Convidada: Simone Lara - Diretora da Season Turismo e instrutora do Senac RJ

Especialista Senac RJ: Gabriela Borges

Link da transmissão: http://bit.ly/semanadonetworkingdia2

07/07 | 18h - Chef de Cozinha

Convidado: Joca Mesquita - Chef de cozinha, consultor e instrutor do Senac RJ

Especialista Senac RJ: Alessandro Trindade

Link da transmissão: http://bit.ly/semanadonetworkingdia3

08/07 | 18h - Confeiteiro

Convidada: Laís Almeida - Confeiteira e instrutora do Senac RJ

Especialista Senac RJ: Pamela Berbara

Link da transmissão: http://bit.ly/semanadonetworkingdia4

09/07 | 18h - Atendimento (Recepcionista e Garçom)

Convidado: David Mansaud - Chef Consultor da Casa Marambaia

Especialistas Senac RJ: Gabriela Borges e Leonardo Marques

Link da transmissão: http://bit.ly/semanadonetworkingdia5