Especialista em planejamento financeiro oferece suporte gratuito a empreendedores

Niterói - Uma iniciativa para ajudar, gratuitamente, microempreendedores e profissionais autônomos em seus negócios, em meio às restrições e incertezas econômicas com a pandemia do Covid-19. O projeto “Empreender & Apoiar”, do niteroiense Samyr Castro, oferecerá nos meses de abril e maio um suporte em assessoria nas áreas financeira, jurídica, mercadológica, de recursos humanos e de relacionamento. Sua empresa, a InvestSmart, selecionará até o dia 30 os interessados que se inscreverem pelo site https://bit.ly/empreender-e-apoiar.

Os empreendedores selecionados terão orientação e apoio on-line em confecção de site, gerenciamento de redes sociais, consultoria financeira e jurídica, produção de estratégia de vendas e de peças publicitárias neste momento em que a presença digital se torna fundamental.



Advogado pós-graduado em Gestão Patrimonial pelo IBMEC, Samyr faz parte do seleto grupo de três mil profissionais registrados como especialistas em planejamento financeiro no Brasil, enquanto sua empresa integra o grupo dos 20 maiores escritórios da corretora de valores. Dos 200 assessores da InvestSmart, cinco - um em cada área - ficará dedicado nos próximos dois meses a atender de graça os empreendedores que necessitarem de impulsionamento virtual para sobreviverem com seus negócios durante o isolamento social.

"Justamente pelo coronavírus estar afetando todos os setores produtivos na sociedade, o momento é de união e de ajuda mútua, apesar do isolamento. A pandemia não pode nem deve afastar as pessoas dos seus sonhos. Por isso queremos contribuir neste momento para o movimento empreendedorismo não parar, oferecendo o suporte necessário aos que precisam. Nossa empresa também começou assim, acreditando e fazendo acontecer", justifica o empresário.