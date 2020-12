A Prefeitura de Niterói fará o investimento de R$ 57 milhões no projeto de imunização, ao custo de 10 dólares por dose Foto Divulgação

Por Luciana Guimarães

Publicado 10/12/2020 17:13

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou nesta quinta, na sede do Instituto Butantan, em São Paulo, o memorando para o fornecimento de 1,1 milhão de doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto, para Niterói. A quantidade é suficiente para imunizar toda a população da cidade de mais de 500 mil habitantes. Pelo cronograma proposto ao Butantan e assinado pelo diretor institucional do Instituto, Raul Machado, seriam 300 mil doses disponíveis no fim de janeiro para profissionais de saúde e idosos, outras 300 mil doses para o fim de fevereiro, distribuídas aos cidadãos com comorbidades e profissionais de educação, e outras 500 mil para o restante da população durante o primeiro semestre, até maio.



A Prefeitura de Niterói fará o investimento de R$ 57 milhões no projeto de imunização, ao custo de 10 dólares por dose. Com recursos próprios para a aquisição da vacina, Niterói é a única cidade do estado do Rio, entre as 12 do país, a testar a fase 3 da vacina Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan e a Fiocruz. Niterói tem a maior cobertura de atenção básica da saúde pública da Região Metropolitana do Rio por meio do Programa Médico de Família, que atende 100% do público alvo em todas as comunidades da cidade.



"Desde o início da pandemia, Niterói atuou com base na ciência e nas melhores experiências internacionais nessa batalha pela vida contra o coronavírus. Colocamos em prática um programa integrado de ações sanitárias, retaguarda hospitalar, apoio com renda básica às famílias mais pobres e crédito e apoio direto às pequenas empresas. Graças à consciência cívica dos niteroienses, com respeito às medidas de prevenção à Covid-19, salvamos milhares de vidas. Temos orgulho de estarmos participando do esforço mundial pela vacina e estarmos com planejamento para iniciar a vacinação de nossa população com segurança e o mais rápido possível", disse Rodrigo Neves, que esteve no Instituto Butantan ao lado do secretário municipal de Saúde e médico Rodrigo Oliveira.



Ao lado do secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, o prefeito participou de uma reunião de avaliação dos testes da fase 3 para validação da vacina junto aos profissionais de saúde voluntários de Niterói. A cidade assinou acordo em julho e começou a fazer aplicação da vacina em agosto em centenas de médicos, enfermeiros e demais profissionais, com supervisão da Secretaria Municipal de Saúde, Butantan e Fiocruz. Os resultados da fase 3 foram considerados excelentes, com a plena imunização e nenhum efeito colateral.