Instituto PROA e Fundação Casas Bahia abrem inscrições para capacitação profissional de jovens do Rio de Janeiro



O objetivo é disseminar e proporcionar aos jovens capacitação profissional e comportamental, e prepará-los para o mercado de trabalho



O Instituto PROA, uma ONG que acredita e tem o compromisso de criar oportunidades reais de desenvolvimento e empregabilidade para jovens de baixa renda, em parceria com a Fundação Casas Bahia, expressão social da Via, dona das marcas Casas Bahia e Ponto, anunciam a abertura de inscrições para capacitação técnica com mais 50 horas na carreira de vendas ou análise de dados. Durante o curso os alunos contarão com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo.



As inscrições estão abertas pelo site: https://plataforma.proa.org. br/ até o dia 2 de julho de 2021 para jovens entre 17 e 22 anos de idade, que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas, que residam no Estado do Rio de Janeiro e que buscam seu primeiro emprego. Para participar do curso o jovem passará por uma avaliação de língua portuguesa e matemática. Independentemente de serem aprovados, receberão acesso à uma trilha de língua portuguesa e matemática após a conclusão das avaliações. Desde que estejam dentro dos critérios de idade, escolaridade e geográfico, os jovens poderão participar do processo seletivo quantas vezes quiserem.



A Plataforma PROA tem como objetivo preparar os jovens para o mercado de trabalho dentro dos seguintes temas: Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto de Vida (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas), Comunicação (20 horas) e Trilha Técnica (50 horas/opcional). Ao final os alunos que concluírem estarão aptos para participarem de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos receberão certificado de conclusão emitido pelo PROA e terão acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.