Nesta quinta-feira, o Banco do Brasil abriu as inscrições para 4.480 vagas de escriturário Divulgação

Publicado 24/06/2021 15:57

Rio - Para a felicidade dos concurseiros de plantão, nesta quarta-feira, 24, o Banco do Brasil divulgou a abertura de um novo concurso para escrituário. Ao todo, serão 4.480 vagas, com remuneração inicial de R$ 3.022,37, fora os R$ 1.486,03 somados em vale refeição/alimentação e cesta alimentação. O banco também vai oferecer bolsas de idiomas, incentivos para graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado, oportunidades de mentoria, compartilhamento de experiências e hackathons. Saiba como se preparar para as provas previstas para o dia 26 de setembro:

"O interessado precisa de um material na medida em que o edital cobrou. Nem mais, nem menos. Faltam pouco mais de 90 dias para a prova e o tempo precisa ser aproveitado de forma inteligente. O inscrito também deve planejar seus estudos para que ele consiga passar por todas as matérias cobradas. Não pode negligenciar nada, visto que zerar qualquer matéria significa eliminação, bem como fazer menos de 50% entre as matérias de conhecimentos básicos ou específico", explicou Arthur Lima, coordenador do Direção Concursos.

O professor também orienta que os candidatos façam questões, como um treinamento para a prova. Segundo ele, o ideal é buscar provas anteriores do Banco do Brasil e da Cesgranrio, banca organizadora do certame. Além disso, também é importante fazer revisões periódicas e retornas ao estudo de tópicos que apareçam frequentemente entre os erros.

"Para quem já estava se preparando há mais tempo, minhas dicas são focar em português e nas questões específicas do cargo. Uma vez que o concurso está aberto, é importante você ter uma rotina de estudo. Identificar o que está no edital, verificar quais bibliografias e dividir o que você estudará cada dia. Faça resumos e mapas mentais a mão! Nosso cérebro lembra e busca informações que você já tenha redigido alguma vez", reforçou Bianca Glaciano, professora e especialista em Carreiras da Glaciano Resultados Humanos.

Como se inscrever





O cargo de escriturário possui nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que o funcionário está lotado. Para este concurso, os candidatos podem concorrer para Agente Comercial, que trabalha na rede de agências do BB, em todo o país, ou para Agente de Tecnologia, que assume na área de Tecnologia, em Brasília. As inscrições têm valor de R$ 38 e podem ser realizadas no período de 24 de junho a 28 de julho de 2021, no site da Cesgranrio ( https://www.cesgranrio.org.br/ ). A realização das provas está prevista para o dia 26 de setembro deste ano e seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19, conforme regras do edital. Para participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.O cargo de escriturário possui nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que o funcionário está lotado. Para este concurso, os candidatos podem concorrer para Agente Comercial, que trabalha na rede de agências do BB, em todo o país, ou para Agente de Tecnologia, que assume na área de Tecnologia, em Brasília.

Serão ofertadas vagas em dependências situadas em todos os estados e no Distrito Federal. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF/Macrorregião/Microrregião e a cidade de realização das provas. A seleção externa tem validade de um ano, a contar da data de publicação do Edital de Homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período.

A prova

